Coronavirus, seduta segreta al Senato senza diretta tv. Fonti Lega: "Qualcosa da nascondere?"

"Seduta segreta al Senato". Fonti della Lega da Palazzo Madama segnalano quanto sta per accadere: niente diretta tv per i lavori della commissione impegnata sul Decreto legge Covid-19, e dire che l'interesse nazionale preminente ci sarebbe tutto.

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati aveva convocato per mercoledì mattina la Giunta del Regolamento per consentire la pubblicità dei lavori, "ma poi - spiegano i leghisti - la riunione è improvvisamente saltata". "Qualcuno vuole nascondere qualcosa agli italiani? - chiedono polemicamente dal partito di Matteo Salvini - Dalle riunioni con Grillo in diretta streaming siamo passati alle sedute del Parlamento segrete".