Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì: in calo la Lega di Matteo Salvini, sale di un punto il Pd

Se la Lega di Matteo Salvini resta il primo partito - in calo - cresce invece il Partito democratico guidato da Nicola Zingaretti. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli sulle intenzioni di voto degli italiani illustrato ieri sera 31 marzo in diretta da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, la Lega infatti perde mezzo punto in una settimana e scende così al 31,1 per cento. Mentre il Pd che era al 19,6 guadagna un punto secco e si porta al 20,6.

E cresce anche il Movimento 5 stelle che passa dal 14 al 15,3 per cento. Stabili invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 13,3 per cento e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,5. Mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi prende mezzo punto si attesta al 6,8 per cento.