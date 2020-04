Matteo Salvini contro Stefano Bonaccini: "Serve Romano Prodi? Sì, mandiamolo in Europa..."

02 aprile 2020 a

Chi rispunta dal cilindro? Presto detto: Romano Prodi. Ad invocarne il ritorno, in un momento di drammatica emergenza, è Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna, funestata dal coronavirus (peggio di lei, soltanto la Lombardia). In un'intervista, Boanccini ha suggerito di chiamare Prodi per far ripartire l'Emilia Romagna, insomma di coinvolgerlo in qualche modo, con una qualche carica. Una circostanza che è stata commentata sui social da Matteo Salvini, con un meme con i faccioni di Prodi e Bonaccini che riassumeva la vicenda ma, soprattutto, con un breve commento: "Eh già, se ne sentiva la mancanza! Potremmo inviare Prodi per una bella trattativa con l’Europa, visti i grandi successi del passato...", conclude Matteo Salvini.