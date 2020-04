Matteo Salvini contro Andrea Orlando: "Centralizzare la sanità? Non sa di cosa parla"

02 aprile 2020 a

Scontro a distanza sul post-coronavirus tra Matteo Salvini e Andrea Orlando. "Quando il vicesegretario del Partito democratico dice la prima riforma che faremo dopo il virus è ri-centralizzare tutta la sanità nelle mani dello Stato, non sa quello che dice", sbotta il leader della Lega druante una diretta Facebook in riferimento alle ultime dichiarazioni di Orlando. La realtà, spiega Salvini, è che "se gli ospedali di tutta Italia, vale per la Lombardia e vale per la Calabria, vale per il Veneto e per la Campania, avessero dovuto aspettare o dovessero aspettare le forniture, i materiali, il supporto dello Stato, staremmo parlando di qualcosa di molto, molto, molto peggiore. Quindi lasciamo che i sindaci e i governatori facciano il loro lavoro".

E ancora, denuncia Salvini: "La Regione Lombardia in pochi giorni ha creato 1.000 posti letto. Le mascherine fornite dallo Stato sono state un milione, quelle che la Regione Lombardia si e' procurata da sola sono dieci milioni. E' cosi' anche per i ventilatori, la Regione è stata più efficiente". L'ultima, conclude Salvini, è stata questa: "In Lombardia 4 milioni di mascherine sono ferme, bloccate in attesa del 'bollino blu' dell'Istituto superiore di Sanità di Roma, in attesa del 'bollino Chiquita' dello Stato. Ma sono mascherine testate dal Politecnico di Milano, perché lo Stato deve bloccarle?".