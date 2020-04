Luca Zaia contro Andrea Orlando: "Dove volete farvi curare, in Veneto o a Roma?"

03 aprile 2020 a

Luca Zaia attacca Andrea Orlando che ha dichiarato di voler "ri-centralizzare" la sanità dopo l'emergenza Coronavirus. Una proposta quella del vice-segretario del Pd che ha fatto infuriare tutti i governatori del Nord. Il presidente della Regione Veneto, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, sbotta: "Quella di Orlando è stata un'uscita improvvida, siamo pronti a fare un altro referendum sulla sanità. Chiederemo ai veneti se preferiscono farsi curare da noi o da Roma". E ancora, attacca Zaia, "La mia Regione ha dimostrato che ha reagito bene, per cui dovrebbe essere premiata l'autonomia e non penalizzata".