Coronavirus, morto Giorgio Guastamacchia: il poliziotto della scorta di Giuseppe Conte

Altra vittima a causa del coronavirus. Questa volta a perdere la vita è Giorgio Guastamacchia, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato. L'uomo, che si era ammalato a metà marzo, aveva anche fatto parte della Scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Guastamacchia è morto al policlinico di Tor Vergata, a Roma, in seguito alle complicazioni di una polmonite. Il poliziotto però non aveva avuto alcun contatto con il premier prima del suo ricovero, né aveva viaggiato sulla sua auto. Guastamacchia aveva 52 anni ed era in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Lascia 2 figli e la moglie. A esprime il suo cordoglio anche capo della Polizia Franco Gabrielli.