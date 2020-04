Coronavirus, Teresa Bellanova: "Abbiamo bisogno di immigrati, oggi incontro l'ambasciatore romeno"

06 aprile 2020 a

Nei drammatici giorni del coronavirus, Teresa Bellanova continua con ostinazione a dedicare le sue energie agli immigrati. "Avere una norma che sbatte fuori le persone è sbagliato; averla adesso, in questo momento, è doppiamente sbagliato", tuona il ministro dell'Agricoltura in collegamento con Circo Massimo, su Radio Capital. Dunque ribadisce: "Noi abbiamo bisogno degli immigrati per portare avanti anche il normale funzionamento della catena alimentare - spiega - E anche perché questi processi o li regola lo Stato o la mafia. E io voglio che sia lo Stato". Ma non è finita, perché la renziana svela anche l'imminente incontro con i rappresentanti della diplomazia romena: "Nel Nord c'erano tanti lavoratori dell'Est nelle campagne per la raccolta e, nonostante il corridoio verde europeo, non si vogliono spostare. Oggi incontrerò l'ambasciatore romeno per parlarne", conclude,.

