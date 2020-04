Luigi Di Maio ad Agorà: "L'importante è distanziare le persone". Dietro di lui, gaffe in diretta

06 aprile 2020 a

a

a

Gaffe clamorosa per Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri predica bene e razzola male. Succede in collegamento con Agorà, il programma mattutino di Rai Tre. Qui il grillino è impegnato a spiegare gli importanti aiuti sanitari in arrivo dagli Emirati Arabi all'aeroporto di Fiumicino (Roma), quando la conduttrice Serena Bortono lo interrompe: "Gli scienziati hanno detto che bisogna rispettare la distanzia di 1,8 metri".

"Cosa gli è uscito di bocca". Striscia la Notizia non risparmia neppure Papa Francesco: una (pazzesca) gaffe

E lui: "Questo lo diranno gli esperti" per poi proseguire ininterrottamente. Ma la Bortone non demorde, vedendo dietro di lui addetti ammassati: "Faccia distanziare le persone dietro di lei". Una frase che Di Maio non riesce a capire: "Saranno distanti almeno 5-6 sei metri". L'ex leader M5s non ha però capito che la conduttrice fa riferimento alla distanza tra loro e non quella tra lui e loro. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.