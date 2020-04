DiMartedì, Matteo Salvini contro il Mes: "Meglio chiedere soldi agli italiani. Conte? Lo giudicherà il Paese"

08 aprile 2020 a

L'ombra cupa del Mes sembra sempre più allungarsi sull'Italia. Ancora nulla di fatto, ma all'Eurogruppo in teleconferenza durato fino a notte fonda pare sempre più essere quella la soluzione destinata ad essere varata. Con tutti i gravi rischi che ne conseguono per il nostro paese. E contro il Mes, ospite di Giovanni Floris in collegamento a DiMartedì su La7, Matteo Salvini prende una posizione netta: "Chiederei agli italiani i soldi per far ripartire il Paese, non credo a strumenti come il Mes". E quando suggerisce di chiedere soldi agli italiani, Salvini intende: "Farei una emissione straordinaria di buoni del tesoro per italiani garantiti dal governo e dalla Bce". Nel suo intervento, il leader della Lega non risparmia neppure il governo e Giuseppe Conte: "Giudicheranno gli italiani la gestione dell'emergenza coronavirus, noi intanto stiamo cercando di collaborare col governo, coi ministri, coi governatori e coi sindaci, facendo delle proposte", conclude Salvii. Un "giudicheranno gli italiani" il cui significato appare, in verità, chiarissimo...

