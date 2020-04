Coronavirus, Giorgia Meloni: "Mes senza condizionalità? Ci impiccano lo stesso, però la corda è d'oro"

09 aprile 2020 a

Il Mes senza condizionalità sarebbe un danno enorme per l’Italia ed è per questo motivo che i partiti di opposizione continuano a mettere pressione al governo affinché non accetti il meccanismo europeo di stabilità. “Mi ricorda Geordie, la canzone di Fabrizio De Andrè, dove si dice ‘impiccheranno Geordie con una corda d’oro’. Ecco - ha commentato Giorgia Meloni - il Mes light è uguale, ci impiccano lo stesso, però la corda è d’oro”. Intervenuta a Mattino5, la leader di Fratelli d’Italia ha anche risposto a una domanda sulla presunta collaborazione con il governo: “Arrivati a questo punto credo non ci sia mai stata, penso sia stata un bluff dall’inizio. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché ci interessa dare una mano all’Italia”. La Meloni è stata molto critica anche con la comunicazione del premier Giuseppe Conte: “L’ultimo decreto? Mi pare di capire che è uscito, se va bene questa mattina, almeno una parte, e quindi nessuno lo ha ancora letto. Non so dire cosa faremo perché sono una persona seria, leggo i testi prima di decidere se mi piacciono oppure no”.

