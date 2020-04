Mes, Giuseppe Conte si difende: "Ho una sola parola, la mia posizione non è cambiata"

10 aprile 2020 a

"Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi". Ufficiale, Giuseppe Conte ci prende per scemi. Dice che la posizione sul Mes non è mai cambiata, eppure questa notte anche l'Italia ha approvato il fondo salva-Stati e le nuove misure legate al coronavirus. Insomma, Conte ha detto sì al Mes. Dopo che soltanto tre giorni fa aveva detto che l'Italia non lo avrebbe mai avallato. E che anzi l'unica soluzione possibile erano gli eurobond, che ovviamente non sono stati approvati. Certo, ad ora l'Italia ancora non ha chiesto di fare ricorso al Mes, ma è scontato che lo farà in un futuro prossimo, quando l'emergenza economica legata al coronavirus inizierà a spolparci . Insomma, Giuseppe Conte continua sfacciatamente a prendere in giro gli italiani.

