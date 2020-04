Francesca Donato, la leghista protesta con il clacson contro il Mes: fermata dalla polizia

10 aprile 2020 a

Francesca Donato ha inscenato una protesta contro il Mes in strada per chiedere la sfiducia e le dimissioni del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri accusato dall'europarlamentare leghista di aver "tradito il nostro Paese" e di averlo "svenduto alla Troika. E' una vergogna", sbotta la Donato che intanto, come si vede nel video postato sul suo profilo Twitter con tanto di hashtag #Gualtieritraditore #contedimettiti continua a suonare il clacson in mezzo alla strada annunciando che lo farà tutti i giorni a mezzogiorno.

Da "abbiamo vinto" a "un buon primo tempo". Mes, figuraccia e confessione di Gualtieri: schiavi di una Troika

La Donato invita quindi i cittadini a seguirla nel suo "clacson flash mob" ma la diretta video della leghista viene presto interrotta dall'arrivo della polizia che evidentemente vuole spiegazioni.

