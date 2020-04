Giuseppe Conte conferma il lockdown fino al 3 maggio: "Ecco le uniche attività che possono riaprire"

10 aprile 2020 a

Come previsto: confermato il lockdown fino al 3 maggio. "Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione - ha detto Giuseppe Conte nell'attesissima conferenza stampa -. Dobbiamo farlo anche per i ponti e per la Pasqua". Ma non è finita: "L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa tornare alla normalità. Ma dovremo imparare a convivere con il virus. Per questo la proroga vale anche per le attività produttive". Il nuovo Dpcm, come spiega il premier, "vuole far ripartire il prima possibile il motore dell'Italia, ma ancora non siamo in pieno regime". Nel caso in cui si potesse tornare alla normale routine prima del 3 maggio, il presidente del Consiglio assicura che il lockdown sarà adattato. In ogni caso Conte afferma che cartolerie, negozi di abbigliamento per l’infanzia, lavanderie e "altre attività produttive" potranno riprendere dal 14 aprile.

Intanto il lavoro per la Fase 2 è già partito "attraverso un programma articolato e organico". Il programma prevede "il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro e una ripresa seguita da esperti". A capo della “task force per la ricostruzione” il presidente del Consiglio conferma Vittorio Colao. Infine il richiamo all'Europa: "Sta affrontando una situazione mai vista in tempi di pace".

