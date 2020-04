Mes, Giuseppe Conte attacca Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Falsi e irresponsabili, dicono menzogne"

10 aprile 2020 a

a

a

Attacco diretto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul Mes. Anziché rassicurare gli italiani Giuseppe Conte, in una conferenza stampa arrivata con ore e ore di ritardo, attacca l'opposizione: "Il Mes non è adeguato", sottolinea il presidente del Consiglio, ma loro dicono "menzogne", sono "falsi e irresponsabili". Con le menzogne "rischiamo di compromettere la nostra forza negoziale", con le menzogne "non si indebolisce il presidente del Consiglio Conte ma l'Italia". E ancora: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato attivato la scorsa notte come falsamente è stato dichiarato da Salvini e Meloni. Stavolta devo fare nomi e cognomi".

"Le prime stime ci dicono che servono 1500 miliardi di euro" per affrontare la crisi. Le proposte dell'Unione europea "sono solo un primo passo che è insufficiente", dice il premier. "La principale battaglia è quella di un fondo che va finanziato con gli Eurobond. E' necessario che ci sia una potenza di fuoco proporzionato" alla sfida, aggiunge Conte. "E il fondo deve essere disponibile subito", chiarisce il presidente del Consiglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.