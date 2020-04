Silvio Berlusconi, la lezione a Giuseppe Conte: "Se io fossi presidente del Consiglio mi darei un obbiettivo preciso, ma la maggioranza non ascolta"

11 aprile 2020 a

a

a

La lezione a Giuseppe Conte arriva anche da Silvio Berlusconi che di politica se ne intende e non poco. "Se io fossi Presidente del Consiglio - ha esordito sul suo profilo Twitter - mi darei un obbiettivo preciso: non un’azienda deve chiudere, non un posto di lavoro deve andare perduto. Da parte della maggioranza non c’è però la volontà di collaborare, allora viene vanificata anche la nostra disponibilità". Una chiara frecciatina a quanto detto ieri, venerdì 9 aprile in conferenza stampa, dal premier.

Video su questo argomento "Basta la pazienza è finita". Salvini suona la sveglia a Mattarella

Conte ha infatti puntato il dito contro l'opposizione incolpandola di non fornire proposte. Un'affermazione che non sta né in cielo né in terra, tanto che lo stesso Sergio Mattarella tempo addietro è dovuto intervenire per rimettere in ordine la situazione visto e considerato che Matteo Salvini e Giorgia Meloni puntavano il dito contro il governo. L'accusa? Il premier fa tutto da sè. A crederlo non sono solo la Lega e Fratelli d'Italia, ma anche il Pd che in questi giorni ai piani alti si è sfogato contro un presidente del Consiglio che lavora in solitaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.