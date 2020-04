Matteo Renzi, sfogo contro Giuseppe Conte: "Si è montato la testa. Mes, attacca Salvini e Meloni sostenendo le loro tesi"

12 aprile 2020 a

Certo, con Giuseppe Conte e l'attuale governo, pur facendone parte, Matteo Renzi non è mai stato troppo tenero. E però colpisce come, in riferimento allo show in tv del premier contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in uno sfogo privato raccolto da Augusto Minzolini su Il Giornale, il leader di Italia Viva si scaglio proprio contro Conte, in un'analisi che appare veritiera e un poco inquietante. "Conte con i sondaggi favorevoli ha attaccato Salvini e la Meloni frontalmente. Magari si è montato la testa", premette. Ma è quanto aggiunto subito dopo con cui Renzi picchia ancora più duro: "Non ha capito che ha un gradimento alto non per le sue abilità, ma perché un Paese che si trova a vivere questo dramma, premia un punto di riferimento che ne rappresenti l'unità. Se il premier, però, si mette a capo di una fazione, perde il tocco magico. Tanto più che attacca Salvini e la Meloni sposandone, però, le tesi su Mes. Semmai dovrebbe attaccare Gualtieri e Gentiloni", conclude Renzi. Una clamorosa e imbarazzante evidenza contro il premier: attacca i leader di opposizione sostenendo quanto questi dicano sul Mes. Insomma, il cortocircuito e la confusione, a Palazzo Chigi, sono totali.

