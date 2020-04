Giuseppe Conte, il monito del dem Luigi Zanda: “Meno tv, più parlamento, gioverebbe molto alla sua autorevolezza"

13 aprile 2020 a

a

a

Tutti contro Giuseppe Conte, anche il dem Luigi Zanda. "Un premier deve sempre rispettare l'opposizione. Gli suggerisco di andare meno in tv e più in Parlamento, gioverebbe molto alla sua autorevolezza. Sarebbe importante se venisse prima del consiglio europeo in Parlamento e facesse un discorso solenne, provando a indicare quale è la sua visione sul futuro e ascoltando cosa il Parlamento ha da dire". Una vera e propria lezione, quella del piddino su Repubblica, a un presidente del Consiglio che fino ad ora - così come denunciato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni - ha fatto di testa sua. Eppure, nonostante circoli da tempo la voce di una sostituzione del premier, magari con quel Mario Draghi che unisce opposizione e maggioranza, Zanda se ne dissocia, perché "una crisi di governo ora provocherebbe un danno serio all'Italia".

Zaia cancella il governo, "lockdown soft" in Veneto: cosa cambia, lezioni a Conte nel gestire l'emergenza

Ma la confusione si fa sentire eccome. Conte deve tenere buone anche proposte che non gli vanno a genio. Una tra tutte? La covid-tax proposta proprio dal Pd. "Sono in imbarazzo - risponde a riguardo Zanda -, perché da un mese e mezzo sono chiuso in casa e mi si è rotta la connessione internet. Non ho letto il Ddl di Delrio: se l'obiettivo fosse quello di rendere più equa la progressività delle imposte in modo che più si è ricchi e più si paga, allora sarei d' accordo. Se si trattasse di una sorta di patrimoniale sarebbe da rifletterci".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.