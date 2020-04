Mes, Giulio Tremonti: la verità in tre punti, il video rilanciato da Giorgia Meloni

14 aprile 2020 a

Sicuri che, come dice con ringhio e piglio autoritario Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Giorgia Meloni mentano sul Mes? Qualche dubbio ai più scettici potrebbe sorgere sentendo le parole di Giulio Tremonti, uno la cui autorevolezza è difficile mettere in discussione. Parole rilanciate sui social proprio dalla leader di Fratelli d'Italia, che spiega: "Il professor Tremonti racconta la verità sul Mes". E la racconta in tre punti. Il primo: "Il governo di centrodestra parlò sempre e solo di istituire un fondo salva stati finanziato con eurobond". Il secondo: "Gli eurobond spariscono dal dibattito nel 2021, con Mario Monti". Punto terzo: "L'attuale versione del Mes fu trattata e firmata dal governo Monti". Qualcosa da aggiungere?

