Luigi Di Maio a Stasera Italia: "Cosa faremo quest'estate? Sono certo di una sola cosa"

Cosa faremo questa estate? Luigi Di Maio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, non sa dare risposte precise. "Ci arrivano buone notizie, ma non dobbiamo assolutamente mollare, dobbiamo continuare questa guerra contro questo nemico invisibile che è il virus e garantire il futuri ai nostri giovani e non giovani". Il ministro degli Esteri grillino ha quindi aggiunto: "Ci sono tentativi nel mondo di provare a prevedere che cosa sara quest'estate. Non sono uno di quelli che ha certezze assolute, ma sono certo che non si potrà uscire finché non saremo sicuri di poter tutelare la salute degli italiani". Di Maio ha infine ricordato che "ci sono stati dei Paesi nelle ultime settimane che avevano riaperto in fretta e furia, ma ora hanno richiuso".

