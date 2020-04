Coronavirus, il bollettino di Angelo Borrelli: "Trend si conferma discendente", la chiave nel numero di tamponi

16 aprile 2020 a

Sono 106.607 i casi attualmente attivi di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.189 nelle ultime 24 ore, in linea con il dato di ieri, quando erano stati +1.127. Invece i decessi salgono a 22.170 (+525) e i guariti a 40.164 (+2.062), portando il totale dei positivi al Covid-19 a quota 168.941. Nel corso della consueta lettura dell’ultimo bollettino, Angelo Borrelli ha sottolineato che il trend si conferma discendente, così come prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: -143 i ricoverati in terapia intensiva (2.936 in totale), un numero così basso in rianimazione non si registrava dal 21 marzo. L’altra buona notizia è che il il 72% delle persone attualmente positive è in isolamento domiciliare, mentre il 23% è ricoverato in ospedale e il 3% in terapia intensiva. II commissario straordinario Borrelli ha anche precisato di ritenere “assolutamente rilevante” il numero dei tamponi eseguiti, circa 17mila in più rispetto a ieri.

