Sondaggio Ipsos, Giorgia Meloni è la leader più gradita: Di Maio supera Salvini per la prima volta dal 2018

Secondo il sondaggio Ipsos pubblicato sul settimanale Cruscotto, Giorgia Meloni è la leader più gradita dagli italiani a quota 31. Al secondo posto si ritrova a sorpresa Luigi Di Maio, che per la prima volta dal 2018 supera Matteo Salvini e guadagna ben 10 punti nell’ultimo mese: segno che forse la distanza dal premier Giuseppe Conte e soprattutto dal Movimento 5 Stelle ha fatto bene a Di Maio, che ha guadagnato consenso da quando si è concentrato unicamente sul lavoro di ministro degli Esteri. L’ex capo politico grillino è rilevato al 30%, mentre il leader della Lega ha perso 2 punti ed è sceso a 29. Nel sondaggio, che assegna un indice di gradimento in valore assoluto a ciascun leader, non è incluso il premier Conte, ma ci sono Nicola Zingaretti (28) e Silvio Berlusconi (22): entrambi hanno perso un punto rispetto alla scorsa rilevazione. Chiude Matteo Renzi a 10.

