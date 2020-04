Luigi Di Maio, la foto che scatena il web: "E noi dove la prendiamo", "Traditore"

17 aprile 2020 a

a

a

Le critiche al governo non risparmiano neppure Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è stato infatti preso di mira dopo una foto pubblicata su Instagram, dove si legge “L’Italia si rialzerà”. Fin qui nulla di strano se non fosse che agli utenti non va proprio giù l'immagine: Di Maio con tanto di mascherina tricolore. “E noi dove la prendiamo?" commentano in molti in riferimento al fatto che in Italia tutte le protezioni sono esaurite, almeno per i cittadini. Non può dire lo stesso il governo, visto che Giuseppe Conte si è ben visto dal munirsi in anticipo di gel, mascherine, bombole di ossigeno e chi più ne ha più ne metta.

"Il cosiddetto tecnico invoca la dittatura". Coronavirus, vergogna anti-sovranista di Walter Ricciardi: massacrato da Sgarbi

"Ministro della Propaganda! Vai a fare qualcosa di concreto!!! Basta foto, meno foto”, contunuano sul web contro Di Maio. E ancora, “Rialzarsi non significa stare in piedi, ma camminare…”., “E la cassa integrazione di marzo?”. Per chiudere con un “Levati quella mascherina, traditore!”,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.