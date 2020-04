Mario Monti all'attacco di Salvini e Meloni: "Hanno creato il mostro-Mes, ora difficile cambiare posizione"

16 aprile 2020 a

a

a

Mario Monti non cambia idea sull'utilità del Meccanismo europeo di stabilità. "Negli ultimi mesi è stato creato il mostro-Mes ed è stato scatenato contro gli avversari specialmente sui social media - afferma l'ex presidente del Consiglio ai microfoni di Un giorno da pecora -. Se di colpo Matteo Salvini, Giorgia Meloni e il M5s, dovessero convincersi che a certe condizioni il Mes è una cosa della quale vale la pena approfittare". Ma per il senatore a vita non cìè più nulla da fare: "Loro non riuscirebbero a cambiare posizione, perché ormai il mostro lo hanno scatenato e penso che sarebbe molto difficile fermarlo. Quando si scatenano i mostri poi dopo è molto difficile far prevalere la ragione".

"Il veleno nato in quei giorni". Monti attacca la Ue? No, è una confessione: così ci ha condannato

Monti torna poi al passato ricordando di aver firmato lui nel 2012 il Fondo salva-Stati nonostante "il testo fosse sostanzialmente quello del governo Berlusconi". L'allora premier si sofferma anche su quello che è un punto debole per l'Europa, ossia le condizionalità che tale misura prevede e che possono diventare parecchio vincolanti per chi lo firma. Un dettaglio che non tocca più di tanto Monti che liquida la questione con un: "per questo il testo andrebbe letto con molta molta attenzione prima di firmarlo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.