Giuseppe Conte, anche Sergio Mattarella irritato sulla gestione del Mes: niente più sostegno dal Quirinale

Aumentano i dubbi sull'operato di Giuseppe Conte nei confronti del Mes. Oltre al Pd, anche Sergio Mattarella non sembra aver apprezzato l'uscita di venerdì del premier: quella in cui ha affermato che l'Italia non firmerà il Meccanismo europeo di stabilità. A quanto racconta Il Giornale riportando voci a Palazzo Chigi, il presidente della Repubblica ha fatto presente direttamente a Conte la sua contrarietà. Insomma, il premier non gode più del sostegno quirinalizio e non è un caso per molti che Vittorio Colao sia stato nominato alla guida della task force per la "fase due" dell'emergenza coronavirus.

Dopo il 23 aprile, giorno in cui la partita Mes si concluderà al Consiglio Ue, tutto sarà nelle mani di Mattarella. E la questione non è semplice perché da una parte c'è il Pd pronto a sostenere il Fondo Salva-Stati, dall'altra il Movimento 5 Stelle intenzionato a non cambiare idea sul "no" categorico. Intanto il partito di Nicola Zingaretti pensa al futuro: pare infatti aver trovato una valida alternativa a Mario Draghi: Fabio Panetta, ex direttore generale di Bankitalia e ora membro del board del Bce.

