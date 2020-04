Silvio Berlusconi doccia gelata. Indiscreto Dagospia: "Interviene Mattarella, impossibile cacciare ora Conte"

18 aprile 2020 a

In Europa si gioca tutto. Non solo la salvezza dell'Italia su Mes e Recovery fund, ma pure quella di Giuseppe Conte. E a coprire le spalle al premier, come sempre, ci sarebbe Sergio Mattarella. Secondo un report-retroscena di Dagospia, il presidente della Repubblica "sta facendo di tutto per evitare la sconfitta europea di Conte, ormai in confusione totale tra task force, commissioni e consulenti e Casalino dilagante".

Il Capo dello Stato starebbe mediando direttamente con Emmanuel Macron per trovare nella Francia una sponda pesante per convicere Angela Merkel ad ammorbidire la propria posizione e accelerare l'accordo sul Recovery fund, ormai unica ancòra di salvezza di Palazzo Chigi. Conte ha sbagliato tutto, strategicamente, e Mattarella "sa benissimo - sottolinea Dago - che se si va in deficit, lo spread prende il volo per la gioia dei mercati già pronti e l’Italia diventa una mera espressione geografica". A costringere il Quirinale ad intervenire in prima linea anche una drammatica consapevolezza: "Per ora, non ci sono altre strade praticabili a livello parlamentare. Anche con Forza Italia e cosiddetti 'responsabili' del gruppo misto, non ci sono numeri 'certificati' per una nuova maggioranza senza i 5Stelle". Quasi un ribaltone, rispetto agli spifferi degli ultimi giorni. E una bella doccia fredda per Silvio Berlusconi, che si era esposto come leader della "opposizione responsabile" preambolo del governissimo. Si andrà avanti con Conte ancora a lungo, dunque, anche perché scrive il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, per tornare alle urne "servono un referendum e una legge elettorale: chi li farebbe? E anche per cambiare in corsa il capo del governo occorrerebbero almeno due-tre mesi di consultazioni e negoziati". Impossibile, con il virus là fuori.

