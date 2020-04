Che tempo che fa, Giulio Gallera all'attacco da Fabio Fazio: "Le ricordo cosa abbiamo fatto in Lombardia"

20 aprile 2020 a

Con una settimana di ritardo, ecco il "diritto di replica" concesso alla Lombardia da Fabio Fazio. Siamo a Che tempo che fa, la puntata in onda su Rai 2 domenica 19 aprile. Sette giorni dopo quella senza alcun tipo di contraddittorio in cui in molti, a partire dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, avevano puntato il dito contro il Pirellone per la gestione dell'emergenza coronavirus. Una puntata, quella del 12 aprile, che innescò un caso politico e molteplici polemiche. Dunque, ecco il tardivo diritto di replica, concesso a Giulio Gallera, assessore al Welfare in Lombardia, ospite in collegamento con Fabio Fazio. E alle critiche, Gallera risponde ricordando: "Abbiamo spostato ben 2000 persone dagli ospedali, dando a 2000 cittadini la possibilità di trovare un posto letto, un respiratore, una terapia intensiva in altri ospedali in zone non così affollate".

