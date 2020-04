Luigi Di Maio a L'aria che tira, mea culpa su Sergio Matterella: "Che errore chiedere l'impeachment"

21 aprile 2020 a

Luigi Di Maio ospite a L'aria che tira su La7, ha fatto mea culpa e ha ammesso di aver sbagliato di aver chiesto l’impeachment di Sergio Mattarella, dopo il rifiuto del presidente della Repubblica di avallare la scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia del governo giallo-verde. "Nella vita delle persone da grandi errori nascono grandi opportunità", ha detto nel programma condotto da Myrta Merlino, "da quell'episodio ho rafforzato il mio senso di responsabilità istituzionale e ho imparato a credere sempre di più nel ruolo di Mattarella. La sua credibilità internazionale è stata fondamentale nella crisi del picco dei contagi e in questa fase di negoziati in Europa".

Di Maio ha anche risposto del suo rapporto con Alessandro Di Battista, che nelle ultime ore è tornato alla ribalta per delle dichiarazioni sul Mes: "Alessandro ha sempre avuto modo di esprimere le sue opinioni. Ogni volta che parla viene sempre strumentalizzato e le sue parole vengono travisate. La sua opinione è sempre preziosa. Il Movimento ha diverse anime e si dibatte al suo interno".

