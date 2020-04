Alberto Bagnai mette alle strette Giuseppe Conte: "Rassegni le dimissioni, lei è un esperimento malriuscito"

21 aprile 2020 a

a

a

Giuseppe Conte messo alle strette. In Aula al Senato il premier riceve solo contestazioni, tanto da spingere Alberto Bagnai a un aut aut: "A questo punto - esordisce il senatore della Lega - la situazione è chiara: tutti vedono che chiunque sarebbe meglio di lei, signor primo ministro... Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento malriuscito. Lei certamente lo è... E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene quella democrazia che lei così apertamente disprezza, è necessario che lei rassegni le dimissioni''. Nel mirino dell'invettiva i "mezzi antidemocratici" con cui Conte sta guidando un Paese e che lui stesso sembra voler giustificare con il fine ultimo "della tutela della salute". Ma non è così che funziona la democrazia.

