Giuseppe Conte fa slittare il CdM. Governo in crisi, "ritardo sui testi e trattative difficili in Europa sul mes"

22 aprile 2020 a

a

a

Slitta il Consiglio dei ministri, che era previsto in serata, alle 21. Dietro il rinvio della riunione chiamata a dare il via libera allo scostamento di bilancio e al Def ci sarebbero problemi tecnici e ritardi nella stesura dei testi, spiegano fonti di governo. A rallentare i lavori sul Def e lo scostamento di bilancio, spiegano inoltre le stesse fonti, anche le trattative in Europa, che vedono il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri lavorare serratamente per approdare a un'intesa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.