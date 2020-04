Antonio Maria Rinaldi contro Giuseppe Conte: "Italia in vendita, penisola soleggiata, 60 milioni di pecore"

23 aprile 2020 a

a

a

A ridosso del Consiglio Europeo in cui si parlerà di Mes e di eurobond (che non arriveranno), da parte di Antonio Maria Rinaldi arriva una sintesi brutale e dolorosa della situazione in cui in questo momento versa l'Italia, non solo alle prese con il coronavirus ma anche con il pericolo sempre più concreto di essere svenduta in seguito all'epidemia. La sintesi dell'europarlamentare leghista viaggia su Twitter, laddove rilancia l'immagine che potete vedere qui sotto: la nostra penisola sotto a un cartello "Vendesi". E sull'affissione si legge: "Penisola vista mare soleggiata + giardino uso pascolo 60 milioni di pecore". Il messaggio è arrivato, forte e chiaro. E come chiosa, Rinaldi ci aggiunge: "Grazie governo Conte".

