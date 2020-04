Giorgia Meloni contro Pd e Zingaretti: "Smentiscono la patrimoniale? Chiamiamola reddimoniale: sempre mani in tasca sono"

23 aprile 2020 a

Il ridicolo balletto del Pd sulla patrimoniale, inquadrato su Twitter da Giorgia Meloni. Come è noto, da più parti tra i democratici si invoca la maxi-tassa contro il coronavirus. Per la sinistra il ritornello non cambia: devono pagare sempre gli italiani. Nicola Zingaretti da par suo smentisce, ma la toppa è peggiore del buco: spiega infatti che il Pd non vuole tassare i patrimoni, ma i redditi. Insomma, un ridicolo balletto. E la Meloni picchia durissimo: "Zingaretti dice che è una fake news che il Pd vuole mettere la patrimoniale, perché vuole tassare redditi sopra 80.000 euro. non i patrimoni. Allora mi correggo: il Pd vuole la reddimoniale. Potete chiamarla come volete ma sempre le mani nelle tasche degli italiani volete mettere". Provate a smentire la leader di Fratelli d'Italia...

