Renato Brunetta: "Mes con i voti di Forza Italia? Se cambia la maggioranza cade il governo"

Se il governo regge sul Mes grazie ai voti di Forza Italia e non a quelli di molti grillini, allora quel governo non ha più ragione di esistere. Deve cambiare la maggioranza. E' questo il ragionamento di Renato Brunetta, secondo quanto riporta Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale: "Uno può dire ciò che vuole, ma se l'utilizzo del Mes viene approvato con i voti decisivi di Forza Italia, il premier non potrebbe che trarne le conclusioni. Il governo, nei fatti, cadrebbe da solo. Perché ci sarebbe un cambio di maggioranza".

Difficile dargli torto cvisto che una maggioranza divisa su un tema così delicato come il Mes, "mentre il Paese si trova ad avere nei primi sei mesi un Pil a -15% e, secondo, il Def -8% su base annua è un elemento di fragilità di non poco conto", continua Minzolini.

Il governo peraltro si deve preparare a far fronte a una eventuale seconda ondata dell'epidemia nei prossimi mesi - "nel qual caso i miliardi per la spesa sanitaria del Mes farebbero più che comodo", sottolinea l'ex senatore di Forza Italia, e a un aumento della disoccupazione del 25%, con le conseguenti tensioni sociali.

Frena però Silvio Berlusconi: "Non è il momento di una crisi di governo. Conte è ancora popolare, ma soprattutto il problema è governare un momento del genere. Assumersi una responsabilità di questo tipo oggi, è pericoloso".

