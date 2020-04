Antonio Maria Rinaldi sfotte Il Fatto Quotidiano: "Che ridere, hanno provato a cancellare la parole Mes"

24 aprile 2020 a

Anche il Fatto Quotidiano tenta di oscurare quanto fatto da Giuseppe Conte sul Mes. A notare l'escamotage è stato Antonio Maria Rinaldi che, con tanto di foto, cinguetta: "Che ridere, il Fatto cambia titolo togliendo 'Mes', ma rimane in memoria nell'url della pagina". Proprio così, il primo titolo del Fatto era: "Coronavirus, dai leader Ue via libera al pacchetto Mes, Bei e Sure. Sul Recovery Fund solo intesa di massima, mandato alla Commissione". Il secondo invece: "Coronavirus, intesa di massima dei leader Ue sul Recovery Fund, ma resta disaccordo su come dare gli aiuti. Mandato alla Commissione".

"Tirate fuori le pal***, ci hanno preso per il c***". Rinaldi svela la farsa-Mes: "L'Ue già modificato il Trattato"

Il premier, nella giornata di giovedì 23 aprile, si è infatti inchinato ai falchi tedeschi e olandesi, dando il via libera al Fondo salva-Stati (strappando anche il Recovery Fund, strumento ad ora dal perimetro misterioso). Misura pericolosa per l'Italia, visto e considerato che si tratta di un prestito di denaro che poi il nostro Paese dovrà restituire nonostante la crisi economica a cui stiamo andando in ìncontro. Esattamente l'opposto di quello che avrebbe voluto Conte, intenzionato a chiedere aiuti a fondo perduto. Una bella figuraccia, dunque, anche per il Fatto filo-premier che deve ora provare a mettere delle toppe.

