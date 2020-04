Luigi Di Maio, Virginia Saba nel retroscena di Minzolini: "Io gli taglio i capelli, lui fa le pizze"

24 aprile 2020 a

Tira una brutta aria nel M5s: una discreta evidenza. Ed è anche il tema trattato da Augusto Minzolini nell'ultimo editoriale firmato su Il Giornale, tutto dedicato alle crisi di un Movimento alle prese con il Mes. Chi lo ingoierà, chi lo ingoierà protestando e chi, invece, si ribellerà al costo di essere cacciato, in pieno stile pentastellato. E nei meandri del retroscena, si trovano dettagli interessanti su Luigi Di Maio, che la dicono lunghissima sullo spessore politico del fu capo politico M5s. Minzolini spiega che, in questi giorni, confrontarsi con i vertici del M5s, "a parte Conte che millanta successi in europa tutti da venire, è davvero complicato. Giggino Di Maio - aggiunge Minzo -, sta alla finestra. Io gli taglio i capelli - sono i racconti sulla quarantena della compagna Virginia Saba - e Luigi fa la pizza al pomodoro in camicia bianca". Insomma, un ministro degli Esteri che in questi giorni preferisce fare il pizzaiolo, piuttosto che occuparsi del suo partito allo sfacelo. Un piccolo aneddoto, che, come detto, la dice lunghissima...

