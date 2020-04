Sondaggio per Enrico Mentana sul "successo" di Giuseppe Conte al Consiglio Ue: cifre irrisorie. Mes e Recovery Fund? Non è cosa

27 aprile 2020 a

Giuseppe Conte deriso pure dagli italiani, altro che trionfo al Consiglio europeo. A smascherare la bufala che ha voluto divulgare sul successone ottenuto dal premier è il sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana. Solo il 13 per cento dei cittadini ha infatto affermato che quello di Conte sul pre-accordo in merito al Recovery Fund è stato un successo. Non va tanto meglio per ciò che riguarda il Mes, qui la percentuale arriva addirittura al 4. Tra chi invece ritiene che si tratta di un "compromesso accettabile", per la prima misura c'è il 50 per cento, per la seconda il 30. Percentuale ugualente bassa, ma comunque più elevata dei numeri sul trionfo, è quella in riferimento al "grave cedimento": rispettivamente il 15 per cento. Peggiore la reputazione legata al Mes, in questo caso il 40 per cento è convinto si sia trattato di un grosso sbaglio.

