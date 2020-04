Fase 2, altro lockdown in agguato? Francesco Boccia: "Dopo il 18 maggio conteranno le differenze territoriali"

28 aprile 2020 a

La Fase 2 sta per partire, ma già si pensa a un possibile nuovo lockdown del Paese. "Dopo il 18 maggio, quando verrà questo Dpcm, conteranno le differenze territoriali", ha affermato Francesco Boccia. Il ministro per gli Affari regionali ha poi sottolineato all'Ansa che "dobbiamo avere un po' di pazienza in più sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il paese". Boccia ha così replicato all'annuncio del governatore altoatesino Arno Kompatscher di stabilire la Fase 2 con un'apposita legge provinciale. "A cosa serve una legge contro la pazienza? Occupiamoci di tenere alto il numero delle terapie intensive, che Bolzano l'abbia rallentato non va bene".

Per Boccia la Provincia autonoma di Bolzano, quando è partita nella fase della pre-emergenza aveva 37 posti in terapia intensiva strutturali, "poi è arrivata al picco con 187 il 13 aprile e abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma ora è riscesa a 86. E non va bene, se dovesse risalire il picco. Aver rallentato i posti in terapia intensiva non va bene". Insomma, tutto è possibile, anche che il governo ci richiuda in casa per far fronte a una nuova ondata di contagi da coronavirus.

