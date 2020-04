Matteo Salvini smentisce Repubblica: "Bufale, non sto lavorando ad un nuovo governo con Renzi"

29 aprile 2020 a

“Sono bufale, secondo lei in piena emergenza e con la cassa integrazione che non arriva siamo qua a fare grandi manovre politiche?”. Così Matteo Salvini ha smentito categoricamente le indiscrezioni de La Repubblica, che nell’edizione odierna ha aperto con alcuni presunti contatti che ci sarebbero stati dietro le quinte per far cadere Giuseppe Conte (un netto cambio di marcia quello del quotidiano, che con la direzione di Maurizio Molinari appare da subito molto più ostile al governo Conte). In particolare Salvini farebbe parte del piano di Matteo Renzi di cambiare il governo: l’ex premier starebbe dialogando soprattutto con Gianni Letta per una nuova maggioranza, mentre il leader della Lega sarebbe frenato dal no di Giorgia Meloni a qualsiasi esecutivo di unità nazionale.

Salvini però le ha definite indiscrezioni prive di fondamento e ha ribadito l’impegno per dare un contributo nella gestione della crisi, sempre che Palazzo Chigi sia disposto ad accettarlo: “Vedremo di essere più incisivi per far ascoltare la voce dei cittadini - ha dichiarato a La7Gold - presidieremo il Parlamento perché ormai di promesse gli italiani, in questi due mesi, ne hanno sentite tante. Eppure stanno dimostrando enorme pazienza, che però per molti non coincide con l’affitto, con il mutuo e con le bollette, quindi vediamo di fare tutte le pressioni possibili affinché il governo ascolti queste persone”.

