Giorgia Meloni replica a Silvio Berlusconi: "Chi sono i veri sovranisti e chi banchetta a spese degli altri Paesi"

“Siamo lontani dal sovranismo, che io considero responsabile di molti mali che affliggono l’Europa”. Così Silvio Berlusconi ha creato un po’ di malumori all’interno del centrodestra, incassando ora la replica di Giorgia Meloni. La quale, senza alzare i toni, ha spiegato perché non è d’accordo con il Cav: “Obiettivamente non si può dire che sono i sovranisti che hanno creato problemi in Europa, a meno che non si voglia sostenere la stessa tesi che sostengo i da tempo: i veri sovranisti sono i tedeschi o i francesi o quelle nazioni che hanno sempre interpretato l’Europa come qualcosa su cui banchettare a spese di tutti gli altri”. La leader di FdI è convinta che non sia sovranismo “quello di chi chiede un’Europa che si occupi di tutti allo stesso modo, che non abbia figli e figliastri e che non stia lì a spiegare a noi, come fanno gli olandesi, che dobbiamo rispettare le regole quando loro hanno uno dei più grandi paradisi d’Europa per fregare risorse agli altri Paesi membri. Quindi - ha concluso la Meloni - sono sempre titoli, etichette, ma se poi si va a guardare bene, le cose sono un po’ diverse”.

