Alessandra Ghisleri, i sondaggi su Zaia e Salvini? Augusto Minzolini: "Il governatore interpreta una proposta di governo alternativa"

29 aprile 2020 a

a

a

Augusto Minzolini cita i sondaggi di Alessandra Ghisleri per analizzare l’attuale situazione in cui versa l’Italia. Il gradimento nei confronti del premier Giuseppe Conte scende di settimana in settimana, ma se a Palazzo Chigi piangono, nelle sedi dei partiti di opposizione non ridono. Fermo restando che circa il 40% degli intervistati dice che non andrà a votare perché non ha più alcuna fiducia verso tutte le forze politiche, l’ultimo sondaggio della Ghisleri evidenzia che qualcosa non sta funzionando nel centrodestra. Silvio Berlusconi è l’eccezione perché la sua nuova centralità su un tema dominante come il Mes gli ha permesso di guadagnare terreno (+0,6 rispetto alla scorsa settimana), ma chi fa opposizione senza proporre un’alternativa ne esce fortemente penalizzato.

Secondo la Ghisleri, Matteo Salvini ha perso l’1,2% in sette giorni, mentre Giorgia Meloni per la prima volta dopo tanto tempo ha fatto registrare il segno meno (-0,5). “Che il problema sia l’opposizione monca - scrive Minzolini - lo dimostrano le Regioni dove perde la Lega: Campania, Marche, Sicilia, Emilia, Lombardia. In Veneto, invece, aumenta un botto. Motivo? Zaia non fa opposizione ma interpreta una proposta di governo alternativa a Roma”. Ed è quello che dovrebbe fare anche Salvini: in questo senso il piano di ricostruzione nazionale, che verrà presentato il primo maggio, potrebbe essere un ottimo passo in avanti.

Sondaggio-terremoto: ecco le cifre di Luca Zaia. Dal Veneto il trionfo del Doge, davanti a tutti

"Il sondaggio lo conferma: Conte, bene domenica sera". Figuraccia-Travaglio: la rivelazione non esiste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.