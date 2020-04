Giuseppe Conte, Il Tempo: "Ai piani alti della Rai lo chiamano Signorino Buonasera"

30 aprile 2020 a

L'indiscrezione viaggia sulle pagine de Il Tempo, nella rubrica "Veleni in piazza", laddove si dà conto di voci, indiscrezioni, piccoli e succosi retroscena. Uno di questi riguarda Giuseppe Conte, il presunto avvocato del popolo col vizietto della conferenza stampa serale con capello ingellato. Indiscrezione che riguarda un nomignolo che avrebbero affibiato in Rai al presidente del Consiglio. Si legge infatti sul quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis: "Ora, proprio alla Rai, quando arriva la notizia di un imminente messaggio del presidente del consiglio ai piani alti c'è chi commenta: Occhio che c'è un altro annuncio del signorino buonasera. Ovviamente Rocco Casalino non ne sa nulla di questo simpatico soprannome, che però ha il solo risultato di far rimpiangere il passato". Già, il riferimento ovviamente è alle mitiche annunciatrici della Rai, da Nicoletta Orsomando in poi. Loro nobilissimi, Conte invece un po' meno...

