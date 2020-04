Davide Crippa parla dopo Conte: "Leghisti alla Camera per festeggiare un compleanno". Rivolta in aula

30 aprile 2020 a

I deputati di Lega e FdI chiedono "il Var" a Roberto Fico e il grillino Davide Crippa fatica a parlare. Continua ad essere incandescente il clima nell'Aula della Camera. Dopo le ripetute proteste del centrodestra, durante l'informativa del premier Conte, le tensioni proseguono anche dopo quando inizia il dibattito. A surriscaldare gli animi, in particolare, sono alcuni passaggi dell'intervento del capogruppo M5s Crippa, che suscitano le dure polemiche dei leghisti, accusati di aver occupato ieri notte l'Aula "forse anche per festeggiare un compleanno".

Anche un altro passaggio suscita le proteste dei leghisti: quando il pentastellato fa riferimento all'atteggiamento dei governatori del centrodestra, che fanno "una gara a riaprire solo per una logica di contrasto politico". Il presidente Fico più volte è costretto a richiamare all'ordine, in particolare il leghista Zoffili. Alcuni deputati continuano a togliersi la mascherina nonostante l'obbligo di indossarla in Aula e Fico richiama anche loro all'ordine e al rispetto delle regole. ma il clima è davvero teso, Crippa fatica a concludere l'intervento.

