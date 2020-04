Senato, rissa fuori dall'aula tra esponenti Pd e Lega: le immagini clamorose a Tagadà

30 aprile 2020 a

Altissima tensione al Senato. Non soltanto in aula, dove come accaduto alla Camera le contestazioni contro Giuseppe Conte, nel giorno della sua informativa sulla Fase 2, sono state veementi e spesso incontenibili. Altissima tensione anche nei corridoi di Palazzo Madama, dove alcuni esponenti della Lega e del Pd sarebbero quasi arrivati alle mani, tra spintoni e insulti. E una testimonianza diretta circa quanto accaduto è arrivata nel corso di Tagadà, il programma di approfondimento politico del pomeriggio su La7, dove l'inviato Luca Sappino ha raccontato quanto ha visto con i suoi occhi. Scene che hanno seguito l'intervento di Conte in aula, testimoniate anche da alcune immagini, davvero eloquenti. Di seguito, il servizio trasmesso a Tagadà.

