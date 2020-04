Otto e Mezzo, agguato di Daniela Santanchè: "Questa sera, alle 20.30...". Spunta il tricolore

30 aprile 2020 a

Un agguato a Lilli Gruber? Il sospetto sorge spontaneo. La pitonessa di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, infatti annuncia su Twitter: "Questa sera sulla pagina Facebook La Fenice parteciperò alla diretta di Otto e Mezzo tricolore per parlare di questo terribile virus e di come fare per rialzarci. Vi aspetto!", ha concluso la Santanchè. E di che si tratta? Presto detto: di un format proposto su Facebook in cui Grazia Di Maggio intervisterà, appunto, la senatrice di FdI. Ora d'inizio? Venti e trenta, esattamente come l'Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber su La7. Un caso? Difficile ipotizzarlo, soprattutto perché si tratta di un Otto e Mezzo con "tricolore". Un modo per marcare le distanze dal salottino tendenza-sinistra di Lilli, molto rosso e poco tricolore.

