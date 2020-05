PiazzaPulita, Alessia Morani confessa: "Coronavirus, se ci fossero soluzioni le avremmo adottata"

01 maggio 2020 a

Un discreto disastro comunicativo per Alessia Morani, la quale difficilmente si smentisce in tal senso. La piddina era ospite in collegamento a PiazzaPulita, la trasmissione di Corrado Formigli in onda su La7 giovedì 30 aprile. Si parlava ovviamente di Fase 2, coronavirus, ripartenza ed eccetera. E la Morani premette: "Nessuno ha la formula magica per risolvere questa emergenza". E fin qui tutto bene. Peccato che a strettissimo giro di posta, aggiunga: "Se ci fosse una soluzione a portata di mano l'avremmo già adottata". Frase un poco ambigua. Già, perché la Morani sembra quasi confessare che di soluzioni utili, ad ora, il governo di cui fa parte non ne abbia ancora trovata una. E in effetti... Insomma, l'autogol è servito.

