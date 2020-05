Debora Serracchiani a Stasera Italia, la rivolta degli italiani: insulti in diretta a lei, al Pd, a Conte e a Mattarella

02 maggio 2020 a

"Con il nuovo decreto i lavoratori dello spettacolo avranno il sostegno al reddito". Debora Serracchiani, in collegamento con Stasera Italia, tranquillizza l'attrice Nancy Brilli, chiamata da Barbara Palombelli a testimoniare le difficoltà di chi lavora in tv, musica e cinema ed è stato lasciato senza tutele dal governo dopo 2 mesi di lockdown e con una Fase 2 piena di incognite. Non sa, l'ex governatrice Pd del Friuli Venezia Giulia, che nel frattempo su Twitter si sta scatenando una tempesta di critiche, accuse e insulti nei suoi riguardi e contro gli esponenti di governo e istituzioni, a cominciare dal premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incapaci secondo la gran parte dei telespettatori di difendere gli interessi degli italiani in difficoltà.

Riportiamo qui soltanto qualcuno dei commenti, tanti altri sarebbero finiti nelle maglie della "censura". "Per cortesia volete dire a Serrachiani di risparmiarci questa ipocrisia. La verità è una sola il Pd il M5s insieme a Mattarella sono i privilegiati di una nazione morta. Non ci sono soldi perché non siamo sovrani. E questo è tutto". E ancora: "Ma che dice la Serracchiani, Inps ancora deve pagare. Fate tutti pena, bugiardi mandate soldi alla gente", "Non dite il falso. La cassa integrazione ordinaria è in ritardo come quella in deroga. Io sto ancora aspettando quella di marzo e cosi anche i miei 150 colleghi di lavoro", "Ipocrisia allo stato puro, girare la testa e far finta di non vedere il default. E arrivato grazie a 30anni di comunisti che si sono prostrati ai piedi di Francia e Germania, vili politici venduti, schifosi egoisti", "Ci risiamo. La Serracchiani che fa l'ennesima lezione di cosa serve. Si sarà accorta che è il suo governo che lo deve fare? Ho seri dubbi", "Questa signora ha disintegrato la sanità in Friuli Venezia Giulia", "Potreste avvertire l’onorevole Serracchiani che ancora stiamo aspettando i 600 euro ...... purtroppo non ci sono i fondi!!!!!", "Un personaggio incompetente. Non è colpa sua, ma dei dirigenti del suo partito che le hanno affidato un ruolo importante. Se chiede ai friulani le diranno che è stata il peggior governatore di sempre".

