Sondaggio YouTrend, Silvio Berlusconi e Forza Italia oltre il 7%: le cifre che spiazzano Salvini e Meloni

Il sostegno di Silvio Berlusconi al governo di Giuseppe Conte sta ripagando. Nella Supermedia AGI/YouTrend della settimana Forza Italia vede un'accelerata insolita a discapito degli alleati di centrodestra, Le diatribe tra Matteo Salvini e il Cav hanno portato la Lega a confermare il trend calante. Non va tanto meglio a Fratelli d'Italia che, dopo lungo tempo, vede un arresto. Il Carroccio infatti scende al 27,2 per cento (-1,3), a sei punti di distanza dal Pd che con un incremento frazionale si posiziona al 21,2 per cento (+0,1), mentre il partito di Giorgia Meloni si allontana ancora una volta dal sorpasso sul Movimento 5 Stelle. Il primo ottiene il 13,5 per cento senza variazioni rispetto alla scorsa settimana, il secondo raggiunge il 15,8 per cento con un +0,7.

"Più che bene". Berlusconi, i sondaggi riservati gli danno nuova forza: "Mai e poi mai", Conte condannato

Buone notizie invece per gli azzurri che risalgono sopra il 7 per cento (per la precisione al 7,1) con un guadagno dello 0,8. Stazionaria al 3,3 per cento Italia Viva, a cui le logiche del governo sembrano non sfiorare. Il partito guidato da Matteo Renzi non fa grandi balzi in avanti, neanche dopo l'ultimatum del leader al premier in occasione della Fase 2.

