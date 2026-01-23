Referendum giustizia, il video di Bonafede smaschera il M5s

"Non ci vedo nulla di male". Rispondeva così Alfonso Bonafede interpellato sul sorteggio del Consiglio superiore della magistratura. Ospite di La7, l'allora ministro della Giustizia parlava di "logiche spartitorie dietro che non vanno bene. Allora, siccome queste logiche sono radicate da decenni, noi dobbiamo voltare pagina". Come? "Viene stabilita un'elezione in cui ci sia una prima fase di sorteggio, non ci vedo niente di male". D'altronde, insisteva il grillino, "i magistrati non vanno al Csm a fare politica, vanno a fare i tecnici". Insomma, "la fase di sorteggio, insieme ad altre leggi, vuole cercare di togliere la magistratura dalle grinfie delle correnti".
E pensare che ora il Movimento 5 Stelle è in prima fila per il "No" al referendum sulla riforma Nordio, che prevede - tra le altre cose - proprio il sorteggio che tanto piaceva a Bonafede. Ecco allora che a far notare la contraddizione ci pensa Fratelli d'Italia: "Cosa si inventeranno oggi, i grillini, a loro discapito? Bonafede era forse un altro sprovveduto o ammetteranno la giravolta solo perché questa riforma è voluta dal Governo Meloni? Occhio: il web non dimentica". E ancora: "Ma quante volte avete cambiato idea?".
I Cinque Stelle sono in buona compagnia. Basta pensare a quanto accaduto con Nicola Gratteri (che ha poi promesso di denunciare FdI). Sul palco della festa del Fatto Quotidiano del 2021, la toga oggi testimonial del "No" sosteneva che "il sistema migliore sia il sorteggio ma il sorteggio puro anche a costo di cambiare se è necessario la Costituzione".
