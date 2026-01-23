Referendum giustizia, il video di Bonafede smaschera il M5s

E pensare che ora il Movimento 5 Stelle è in prima fila per il "No" al referendum sulla riforma Nordio, che prevede - tra le altre cose - proprio il sorteggio che tanto piaceva a Bonafede. Ecco allora che a far notare la contraddizione ci pensa Fratelli d'Italia: "Cosa si inventeranno oggi, i grillini, a loro discapito? Bonafede era forse un altro sprovveduto o ammetteranno la giravolta solo perché questa riforma è voluta dal Governo Meloni? Occhio: il web non dimentica". E ancora: "Ma quante volte avete cambiato idea?".