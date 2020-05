Cina, Vincenzo Amendola lancia un messaggio a Di Maio: "Se al governo fossimo stati noi, il Memorandum non lo avremmo mai firmato”

05 maggio 2020 a

La Cina sta mettendo zizzania anche all'interno del governo. A pronunciare parole al vetriolo è una delle figure più autorevoli del governo, Vincenzo Amendola. “Se al governo fossimo stati noi, il Memorandum con la Cina non lo avremmo mai firmato”, ha riferito il ministro per gli Affari europei durante un seminario organizzato dal Centro Studi Americani. Amendola, impegnato in un dialogo con gli ex ministri Giovanni Tria e Giulio Tremonti, ripreso da Formiche.net - ha lanciato una frecciatina al Conte 1, reo di aver siglato l'intesa con Pechino. In particolare, destinatario del suo messaggio è il ministro degli esteri Luigi Di Maio con il quale comunque Amendola nutre buoni rapporti. In ogni caso l'affermazione del dem inciderà notevolmente su quelli che saranno le relazioni con la Cina, oggi nel mirino anche per la questione coronavirus.

