Roberto Calderoli contro la Germania: "Questa Europa è il sogno irrealizzato del Terzo Reich"

06 maggio 2020 a

L'Unione europea fatta a misura di Angela Merkel. La denuncia arriva da Roberto Calderoli che ricorda come la Commissione Europea abbia sbloccato, con il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager, aiuti pubblici per le imprese per 1900 miliardi: "di questi aiuti ben il 52 per cento, ovvero 1000 miliardi, andranno alle imprese tedesche. Per cui - spiega a ImolaOggi - più di un euro su due degli aiuti pubblici erogati da tutti i Paesi dell’Ue verrà speso dal governo tedesco, il resto verrà ripartito tra tutti gli altri Stati membri".

La riprova, questa, per il senatore della Lega del fatto che "non è più l’Unione Europea ma l’Unione Tedesca!". "Alla faccia della solidarietà tra i popoli e gli Stati se poi quando c’è da spartirsi le risorse collettive più della metà vanno alla Germania. Un’Europa così schiacciata e dominata da Berlino era il vecchio sogno irrealizzato militarmente del Terzo Reich". Un'occasione buona per mettere i puntini sulle i: "Se vogliamo che non sia un’Europa di un solo padrone tedesco e dei suoi vassalli olandesi, dobbiamo svegliarci ora e azzerare tutto".

