PiazzaPulita, sondaggio Index: FdI e Giorgia Meloni salgono dello 0,5%, ciò che perdono Lega e Salvini

Altro calo per la Lega, anche se il suo primo posto non viene messon in duscussione da nessuno. Il partito di Matteo Salvini, secondo il sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita, mostra una discesa al 26,1 per cento, registrando un -0,5 per cento rispetto alla settimana precedente. Continua invece a sorridere Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia infatti guadagna lo 0,5 (esattamente quanto ha perso la Lega) e arriva al 13,7 per cento. Battuta d'arresto, questa settimana, anche per Silvio Berlusconi. La sua Forza Italia ottiene il 6,6 perdendo lo 0,2 per cento.

Alle forze al governo sembra giovare il calo del Carroccio: il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2 e arriva al 14,9 per cento, mentre il Partito Democratico rimane fermo al 21,6 per cento. Gli ultimatum a Giuseppe Conte con cui Matteo Renzi ha detto la sua sulla Fase 2 hanno punito Italia Viva. La discesa, in questo caso, è inarrestabile. Iv perde ancora lo 0,3 per cento, scendendo fino al 3,5, rischiando, in caso di elezioni, di non eleggere neanche un parlamentare.

